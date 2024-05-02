В Воздушных силах ВСУ уточнили заявление о "F-16 после Пасхи"

Украинцам нужно набраться терпения касательно поставок истребителей F-16. О передаче самолетов будет уведомлено официально после того, как их доставят в Украину.

Евлаш прокомментировал предыдущее заявление о том, что F-16 появятся в Украине после Пасхи.

"Мы все ждем, чтобы как можно быстрее в воздушном пространстве Украины появились F-16. Однако мы не можем разглашать точную дату, когда именно они появятся. Да, уже в публичном пространстве есть ряд информации, что они якобы появятся в июне. Однако мы ждем уже непосредственно официально, когда они зайдут, и только тогда мы сможем сообщить в рамках доступного, что эти самолеты уже находятся на вооружении в Воздушных силах", - сказал он.

Спикер призвал украинцев запастись терпением. Кроме того, Евлаш отметил, что, когда многоцелевые истребители зайдут в Украину, это не означает, что в первый день состоится боевой вылет. Военные будут анализировать оперативную обстановку.

"К тому же еще готовится сейчас наша инфраструктура, чтобы принять эти самолеты, поставить их на правильное обслуживание. И, конечно, это ряд различных смежных мер, которые необходимо предпринять, чтобы эти самолеты могли эффективно выполнять свои поставленные задачи", - добавил спикер Воздушных сил.