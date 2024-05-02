Российская армия не сможет захватить Часов Яр до 9 мая, - Силы обороны

Российские оккупационные войска не смогут захватить Часов Яр в Донецкой области до сакральной даты 9 мая. Захватчики уже кинули на это направление все ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олега Калашникова в эфире телемарафона.

"Они уже не могут прыгнуть выше своей головы. То есть они уже до этого задействовали полностью все ресурсы на нашем направлении, бросают все, что только можно, чтобы найти нашу слабину и продавить нашу оборону", - сказал он.

Спикер выразил уверенность, что россияне не смогут захватить город Часов Яр до сакральной для них даты 9 мая.

"Больше сделать они не смогут, до очередной сакральной даты у них вообще ничего не получится, и им (россиянам - ред.) придется снова придумывать новую дату и переносить сроки для того, чтобы их электорат чего-то ожидал", - заявил представитель Сил обороны Украины.

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