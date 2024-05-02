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В МИД Польши выступили с инициативой создания "тяжелой бригады" ЕС: о чем речь

Польша, Четверг 02 мая 2024 11:25
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В МИД Польши выступили с инициативой создания "тяжелой бригады" ЕС: о чем речь Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В МИД Польши предлагают создать "тяжелую бригаду" ЕС. Это позволит быстро реагировать на все возможные угрозы, не привлекая помощь США.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По его мнению, ЕС должен не только ввести более эффективные санкции против России, но и усилить свой потенциал сразу в нескольких сферах, а именно: в гражданской обороне и кибербезопасности, а также развивать собственные "жесткие" возможности сдерживания.

"Я выступаю за (создание, - ред) тяжелой бригады ЕС, которая позволит немедленно реагировать, чтобы не было необходимости просить США (поделиться, - ред) своими ресурсами в случае любой чрезвычайной ситуации в нашем соседстве. События на Балканах или в Северной Африке являются примерами ситуаций, в которых Европе не следует обращаться к Соединенным Штатам", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, вторжение главы Кремля Владимира Путина в Украину "испугало европейцев и показало им, что Европа не может быть беззащитной".

"Оборона - это как медицинское страхование. Мы готовимся к тому, чего не хотим, но лучше быть к этому готовым", - добавил он.

Угроза со стороны России для Европы

В последнее время в Европе стали не редкими высказывания о том, что если Россия выиграет войну в Украине, глава Кремля Владимир Путин не остановится, а продолжит расширять свою агрессию на европейский континент и дальше.

В частности, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что если России дать паузу в войне, то под угрозой окажутся страны, где Кремль может получить мгновенный "эффект успеха". Тогда он называл балтийские государства, Молдову, и балканские страны, на которых Путин может решиться напасть.

Также он не исключил и войну России с НАТО, которая может разгореться на территории балтийских стран, если Украина не устоит в борьбе с агрессией РФ. Добавим, что ранее аналитики Немецкого общества внешней политики отмечали, что Путину может хватить до шести лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

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