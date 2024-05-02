Британская ПВО опустошена, страна уязвима к атакам ракетами и дронами, - Sky News

Великобритания может быть уязвима к массированным атакам ракетами и дронами, которые испытывает Украина. Противовоздушная оборона страны опустошена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Военные источники издания и ветераны холодной войны отмечают, что десятилетия сокращения расходов на оборону подорвали противовоздушную оборону Британии. Раньше она была одной из лучших в мире.

Руководители оборонных ведомств изучают варианты восстановления способности Британии защищать критически важную инфраструктуру, например электростанции, военные базы и объекты правительства от баллистических ракет, которыми Россия опустошает Украину.

Однако надежный план интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны может стоить миллиарды фунтов стерлингов. В таком случае Британии придется еще увеличивать расходы на оборону после того, как недавно правительство уже увеличило военные расходы до 2,5% ВВП.

"Может ли Великобритания защитить свои города с неба, если будет шквал ракет? Нет. Знает ли общественность, что делать в случае воздушного нападения? Нет... Проще говоря, мы защищены? Нет", - сказал высокопоставленный источник в обороне на условиях анонимности.

Sky News также показало британские зенитные комплекты Bloodhound, взятые на вооружение в 1958 году, но теперь находящиеся в музеях.

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ЗРК были выведены из строя в 1991 году. Ранее наземные системы были разбросаны вокруг побережья Великобритании и были частью многоуровневой системы противовоздушной обороны времен холодной войны. Тогда же были сокращены эскадрильи скоростных реактивных самолетов, чтобы сэкономить деньги.

Ветеран-техник британских сил противовоздушной обороны в комментарии изданию заявил, что не считает Британию защищенной по сравнению с тем, что было в 1970-х и 1980-х годах.

Как отмечает издание, ситуацию усложняет рост количества ракет и беспилотников, производимых Россией, Ираном, Китаем и Северной Кореей.

Самолеты и корабли Британии

В настоящее время ВВС Британии имеют только девять фронтовых эскадрилий скоростных реактивных самолетов, включая самолеты быстрого реагирования. Это современные истребители F-35 и Typhoon.

Во время холодной войны Великобритания имела 30 фронтовых эскадрилий.

Также на вооружении Британии есть шесть эсминцев типа 45, оснащенных системами противовоздушной обороны. Но только три из них готовы к обороне, включая участвующего в операциях на Ближнем Востоке.

Как пишет издание, в случае угрозы со стороны России у Британии выгодное географическое положение. Но следует учитывать, что европейские страны, разделяющие РФ и Британии тоже сократили ПВО.