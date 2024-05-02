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Бои за Очеретино под Авдеевкой. Врагу удалось прорваться и закрепиться, ВСУ ввели резервы

Очеретино, Четверг 02 мая 2024 13:44
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Бои за Очеретино под Авдеевкой. Врагу удалось прорваться и закрепиться, ВСУ ввели резервы Фото: в ВСУ заявили, что россиянам удалось частично закрепиться в Очеретино (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российским оккупационным войскам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино на Авдеевском направлении. ВСУ ввели резервы для стабилизации, ситуация контролируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Ситуация такова, что врагу удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте. Одна часть, которая находится под контролем врага, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Там продолжаются тяжелые бои, ВСУ контролируют эту ситуацию", - сказал он.

Как и ранее спикер напомнил, что враг бросил на штурмы Очеретино до четырех бригад. В свою очередь Силы обороны Украины принимают меры для стабилизации ситуации на этом направлении, в частности, для возвращения под контроль Очеретино.

"С этой целью были введены дополнительные силы и средства из резерва", – отметил Волошин.

Бои за Очеретино под Авдеевкой. Врагу удалось прорваться и закрепиться, ВСУ ввели резервы

скриншот deepstatemap.live

Бои в районе Авдеевки

Отметим, что Авдеевское направление было одним из самых "горячих" с октября 2023 года. Именно в это время россияне усилили штурмы, чтобы захватить Авдеевку. Оборона города, расположенного в примерно 15 км от Донецка, продолжалась до середины февраля 2024 года.

ВСУ вышли из Авдеевки, но оборонная операция продолжилась. Теперь оккупантам удалось продвинуться и захватить ряд населенных пунктов возле Авдеевки. В частности, в селе Очеретино продолжаются активные бои.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские войска отошли из трех населенных пунктов в Донецкой области.

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