В еще одной стране ЕС планируют сократить выплаты украинцам
В правительстве Ирландии обсуждают дальнейшее сокращение выплат украинским беженцам. С марта уменьшенную помощь получают новоприбывшие люди, бежавшие от войны.
В последние недели чиновники дополнительно рассматривали уровень финансовой поддержки для украинских беженцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times.
По данным источников издания в правительстве, тема выплат украинцам будет поднята на сегодняшнем заседании комитета Кабинета министров по вопросам миграции или в ближайшие недели. Этот вопрос уже обсуждался в коалиции.
Отмечается, что в Партии зеленых выступают против дальнейшего сокращения поддержки украинских беженцев, учитывая рост числа украинцев, покидающих Ирландию, чтобы вернуться домой.
С 14 марта 2024 года новоприбывшие из Украины имеют право на уменьшенную недельную помощь в размере 38,80 евро на взрослого и 29,80 евро на ребенка на ежедневные расходы во время проживания в определенных центрах размещения. Кроме того, государство предоставляет им бесплатное жилье до 90 дней.
Для всех других украинских беженцев, прибывших в страну ранее, действуют еженедельные выплаты в 220 евро на взрослых. Также они вправе проживать в государственном жилье неограниченное время.
В то же время в правительстве Ирландии неоднократно говорили, что в будущем возможно сокращение помощи всем беженцам из Украины.
На днях сокращение выплат и изменения в программе помощи украинским беженцам приняли в правительстве Польши.
Напомним, мы писали, что поток украинцев в Ирландию резко снизился. Каждый десятый из выехавших из предоставленного государством жилья сообщил о возвращении в Украину. Но большинство самостоятельно нашли себе жилье.
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