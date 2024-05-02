В еще одной стране ЕС планируют сократить выплаты украинцам

В правительстве Ирландии обсуждают дальнейшее сокращение выплат украинским беженцам. С марта уменьшенную помощь получают новоприбывшие люди, бежавшие от войны.

В последние недели чиновники дополнительно рассматривали уровень финансовой поддержки для украинских беженцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times .

По данным источников издания в правительстве, тема выплат украинцам будет поднята на сегодняшнем заседании комитета Кабинета министров по вопросам миграции или в ближайшие недели. Этот вопрос уже обсуждался в коалиции.

Отмечается, что в Партии зеленых выступают против дальнейшего сокращения поддержки украинских беженцев, учитывая рост числа украинцев, покидающих Ирландию, чтобы вернуться домой.

С 14 марта 2024 года новоприбывшие из Украины имеют право на уменьшенную недельную помощь в размере 38,80 евро на взрослого и 29,80 евро на ребенка на ежедневные расходы во время проживания в определенных центрах размещения. Кроме того, государство предоставляет им бесплатное жилье до 90 дней.

Для всех других украинских беженцев, прибывших в страну ранее, действуют еженедельные выплаты в 220 евро на взрослых. Также они вправе проживать в государственном жилье неограниченное время.

В то же время в правительстве Ирландии неоднократно говорили, что в будущем возможно сокращение помощи всем беженцам из Украины.