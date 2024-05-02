Может ли Россия нанести ракетный удар по Украине на Пасху: что говорят в Воздушных силах

В Воздушных силах не исключают возможных атак российских войск по Украине в Пасхальную ночь, и заявили о готовности к отражению вероятных нападений противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник прямо в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары", - отметил он.

Как отметил Евлаш, в свою очередь Воздушные силы Украины ждут и готовы к отражению нападения противника.

"Однако людям нужно быть внимательными в любое время, несмотря это Пасха или просто обычный какой-то среднестатистический день", - предупредил спикер.