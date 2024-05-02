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Может ли Россия нанести ракетный удар по Украине на Пасху: что говорят в Воздушных силах

Украина, Четверг 02 мая 2024 10:50
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Может ли Россия нанести ракетный удар по Украине на Пасху: что говорят в Воздушных силах Фото: спикер Воздушных сил Илья Евлаш (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Воздушных силах не исключают возможных атак российских войск по Украине в Пасхальную ночь, и заявили о готовности к отражению вероятных нападений противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник прямо в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары", - отметил он.

Как отметил Евлаш, в свою очередь Воздушные силы Украины ждут и готовы к отражению нападения противника.

"Однако людям нужно быть внимательными в любое время, несмотря это Пасха или просто обычный какой-то среднестатистический день", - предупредил спикер.

Усиление мер безопасности перед Пасхой

Напомним, в этом году украинцы отмечают Пасху 5 мая. Однако, через военные действия празднование будет проходить с определенными ограничениями.

Так, Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предостерегает о возможных ракетных провокациях со стороны России во время Пасхальных праздников.

Кроме того, СБУ проводила меры безопасности в центре Киева. Среди основных локаций были Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность.

Также в Украине во время Пасхальных праздников будут дежурить более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц спецтехники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

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