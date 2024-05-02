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Фортификации, ротации и не только. Зеленский провел Ставку

Четверг 02 мая 2024 17:33
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Фортификации, ротации и не только. Зеленский провел Ставку Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский сегодня, 2 мая, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди обсуждавшихся вопросов были фортификационные рубежи, ротация и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президент Владимира Зеленского.

Во время заседания президент заслушал отчет о готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и направлениях активных боевых действий.

В частности, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил о ситуации на поле боя, а также организации ротации подразделений для восстановления. Был поднят вопрос темпов и потребностей при комплектовании новых бригад.

Министр обороны Рустем Умеров доложил о графиках поступления оружия от союзников Украины. Зеленский поручил принять все возможные меры по сокращению сроков. Более всего это касается поставок средств противовоздушной обороны (ПВО).

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин со своей стороны доложил о текущих темпах производства дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также обеспечения ими фронта.

Главные потребности Украины

Как отмечал ранее президент, сегодня Российская Федерация пытается воспользоваться ожиданием Украины западной помощи, в связи с чем оперативность оказания поддержки будет означать стабилизацию фронта. Он рассказал, что главными потребностями Сил обороны являются:

  • артиллерия калибра 155 мм;
  • дальнобойное оружие;
  • системы ПВО.

Как неоднократно отмечалось, вопрос усиления ПВО стал особенно острым на фоне вражеских массированных обстрелов. Подытоживая результаты заседания Совета Украина-НАТО, генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что союзники Киева согласились помочь в решении вышеупомянутого вопроса, в связи с чем в ближайшее время следует ожидать анонсов.

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