Россия должна принять участие в Глобальном саммите мира, но не в первом, - МИД Швейцарии

Российскую Федерацию не приглашали на предстоящий Глобальный саммит мира. Впрочем, она должна принять участие в следующих заседаниях.

Как отмечает МИД, на Глобальный саммит мира было приглашено более 160 делегаций со всего мира. Заседание будет основываться на дискуссиях вокруг украинской "формулы мира" и других мирных предложениях. Цель саммита - вдохновить будущий мирный процесс. Для достижения последнего заседание намерено:

обеспечить платформу для диалога о путях достижения крепкого мира в Украине;

способствовать общему пониманию возможной структуры для достижения этой цели;

совместно определить дорожную карту относительно того, как вовлечь обе стороны в будущий мирный процесс.

Пригласят ли Россию

"Россия на данном этапе не приглашена. Швейцария всегда проявляла открытость по приглашению России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите. Саммит в Швейцарии призван начать мирный процесс. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс.

Глобальный саммит мира

Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии в швейцарском Бюргенштоке, рядом с городом Люцерн с 15 по 16 июня. Во время заседания будут обсуждаться украинская "формула мира", которую президент Владимир Зеленский озвучил еще в 2022 году.

Вопрос приглашения России также поднимал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, страна-террорист сможет принять участие, но не в первом заседании.

Как отмечал ранее Зеленский, у России есть план по срыву проведения саммита.