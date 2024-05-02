Шольц и Макрон проведут "тайную встречу" перед визитом Си Цзиньпина во Францию, - Politico

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон проведут "тайный ужин" в Париже. Встречу состоится за несколько дней до приезда во Францию главы Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По информации издания, Шольц и Макрон будут на встрече со своими женами. Она пройдет в одном из французских ресторанов.

Журналисты уточняют, что ключевой темой будет визит Си Цзиньпина, который приедет во Францию уже в воскресенье, 5 мая, и пробудет там три дня. Немецкий канцлер, вероятно, расскажет французскому президенту о своей поездке в Китай в прошлом месяце.

Сотрудник Немецкого фонда Маршалла Ноа Баркин рассказал, что Макрон планирует убедить Шольца присутствовать с ним на встрече с Си Цзиньпином, которая состоится на следующей неделе. Также планируется, что участие примет глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Politico пишет, что в ходе ужина Макрон и Шольц могут обсудить и финансирование сферы обороны в ЕС. Президент Франции хочет создания "оборонных облигаций", которые предусматривают выпуск в Европе долговых обязательств для финансирования военных инвестиций. Шольц пока не поддерживает инициативу.