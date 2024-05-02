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Шольц и Макрон проведут "тайную встречу" перед визитом Си Цзиньпина во Францию, - Politico

Париж, Четверг 02 мая 2024 16:04
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Шольц и Макрон проведут "тайную встречу" перед визитом Си Цзиньпина во Францию, - Politico Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон проведут "тайный ужин" в Париже. Встречу состоится за несколько дней до приезда во Францию главы Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации издания, Шольц и Макрон будут на встрече со своими женами. Она пройдет в одном из французских ресторанов.

Журналисты уточняют, что ключевой темой будет визит Си Цзиньпина, который приедет во Францию уже в воскресенье, 5 мая, и пробудет там три дня. Немецкий канцлер, вероятно, расскажет французскому президенту о своей поездке в Китай в прошлом месяце.

Сотрудник Немецкого фонда Маршалла Ноа Баркин рассказал, что Макрон планирует убедить Шольца присутствовать с ним на встрече с Си Цзиньпином, которая состоится на следующей неделе. Также планируется, что участие примет глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Politico пишет, что в ходе ужина Макрон и Шольц могут обсудить и финансирование сферы обороны в ЕС. Президент Франции хочет создания "оборонных облигаций", которые предусматривают выпуск в Европе долговых обязательств для финансирования военных инвестиций. Шольц пока не поддерживает инициативу.

"Ссора" между Макроном и Шольцом

Напомним, несколько месяцев назад появились слухи о ссоре между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Накал в отношениях произошел после того, как французский лидер допустил отправку наземных войск в Украину. Такую идею канцлер раскритиковал.

Как отмечал в комментарии РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, информация о ссоре между лидерами - неправдивая.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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Франция Китай Эммануэль Макрон Си Цзиньпинь Олаф Шольц
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