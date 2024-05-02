Попали возле спортклуба. Синегубов рассказал детали обстрела Дергачей и будет ли эвакуация
Российские оккупанты сегодня, 2 мая, ударили управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Дергачи Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
По его словам, в городе было два попадания - возле спортклуба и в землю.
Фото: последствия обстрела Дергачей (t.me/prokuratura_kharkiv)
"Всего в результате российского удара пострадали 8 детей и 1 пожилой человек", - напомнил глава ОВА.
По его словам, среди пострадавших два 11-летних, два 12-летних ребенка и два ребенка 13 и 15 лет. Их состояние - средней тяжести.
Также у одного мальчика острая реакция на стресс, а еще у одного - легкие травмы. Последнего ребенка не госпитализировали.
Помощь на месте оказали и 75-летнему мужчине.
"По состоянию на сейчас никаких оснований для эвакуации города Дергачи нет", - уточнил Синегубов.
Удар по Дергачам
Напомним, сегодня, 2 мая, россияне ударили по городу Дергачи Харьковской области.
Сначала было известно о том, что четверо детей пострадали, но их число возросло до восьми.
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