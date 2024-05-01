Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Рязанский НПЗ

Украинские дроны ночью атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В результате на предприятии загорелась установка первичной переработки нефти. Источники РБК-Украина говорят, что это была успешная операция Главного управления разведки Минобороны.

F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал, что первые F-16 могут появиться в Украине после Пасхи. Но, точных сроков нет.

Так, журналисты спросили спикера Евлаша, когда первые F-16 могут начать работать в Украине. На что он коротко с улыбкой ответил: "После Пасхи".

"Конечно, что мы не загадываем все эти сроки, уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому, мы ждем", - добавил Евлаш.

Обстрел Харькова и области

Россияне обстреляли пригород Харькова двумя управляемыми авиабомбами. В результате чего повреждены 13 частных домов. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Харьковской области под атаку попал пгт Золочев. Погибли два человека, еще шесть пострадали (среди них - 11 летний парень). Также повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом.

Атака на Одессу

Число погибших в результате атаки по Одессе ракетой с кассетным боеприпасом, произошедшей 29 апреля, возросло до 6 человек. Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что сегодня в больнице скончался мужчина, за жизнь которого боролись врачи.

ТЦК

Большинство мужчин, которых наблюдают в больших очередях возле военкоматов - это люди, которые имеют отсрочку или бронирование, заявил руководитель пресс-центра Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Вероятный прилет ATACMS в Луганской области

В сети появилось видео вероятного прилета ракеты ATACMS по скоплению российских военных в Луганской области. Заявляется, что удар был нанесен в 78 километрах от линии боевого столкновения в селе Рогово. Военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина объяснил цель такого удара. Подробнее - читайте по ссылке.

Украина

ИИ в МИД

Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало с использованием технологий искусственного интеллекта цифрового человека Викторию Ши, которая бедет комментировать консульскую информацию для медиа.

Ее комментарии будут размещаться на официальных ресурсах МИДа вместе с QR-кодом для перехода на сайт с текстовой версией. Но в ведомстве уточняют, что это не замена пресс-секретаря МИД.

В Киеве работает СБУ

СБУ утром предупредила о контрразведывательных мерах в Шевченковском районе Киева. Среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность. Силовики производят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов, а также проверяют граждан, находящихся на территории центральной части города.

Киевлян предупреждают о возможных ограничениях прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

Вспышки в небе

Этой ночью жители нескольких областей Украины стали свидетелями странного явления: в небе появилась яркая вспышка. Природа этого явления пока неизвестна. Некоторые пользователи сети предполагают, что это был метеорит. Кроме того, появилась реакция Воздушных сил ВСУ. Там говорят, что пока ждут информацию об этом инциденте.

Верховную Раду откроют для СМИ

Журналисты снова получат доступ к кулуарам Верховной Рады. СМИ смогут работать в парламенте в таком же режиме, как и во время пандемии. То есть 20-30 работников медиа смогут присутствовать на пленарных заседаниях.

"Журналисты уже подали заявления на аккредитацию. Мы готовы к проведению дополнительной аккредитации. После Пасхи соберем журналистов для инструктажа во время пребывания в парламенте", - заявил руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный.

Подозрение митрополиту Луке

СБУ провела обыски у подсанкционного митрополита УПЦ МП Запорожского Луки (Андрея Коваленко). Ему объявили подозрение в разжигании религиозной ненависти. За совершенное клирику грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фейк об отставке Умерова

СМИ распространили "инсайдерскую" информацию о якобы планах властей отправить в отставку министра обороны Рустема Умерова, чтобы назначить его на другую должность в Кабмине. Центр противодействия дезинформации при СНБО это опроверг.

Проезд в Киеве

В приложении "Киев Цифровой" появился новый цифровой проездной. Речь идет о цифровом ученическом билете. Теперь учащиеся столичных школ смогут не носить с собой пластиковые проездные документы.

Курс

Доллар подорожал после небольшого понижения накануне. Официальный курс на 2 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,6370 грн за 1 доллар (+0,1219).

Погода

Завтра, 2 мая по всей Украине будет тепло, максимальная температура воздуха составит +21+26 градусов. Впрочем, в двух областях (Сумской и Харьковской) есть вероятность периодических кратковременных дождей.

Мир

ЕС

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением в 20-ю годовщину вступления стран Балтии в Европейский союз. Лидеры, в частности, призвали ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в блок.

Протесты в Грузии

В Тбилиси сообщили о задержании 63 человек во время вчерашних протестов против так называемого закона "об иностранных агентах". В результате столкновений с полицией известно об 11 пострадавших (включая правоохранителей). В Европарламенте уже осудили насильственные методы силовиков на митинге и призвали забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС.

США

В Нью-Йорке пропалестинские студенты устроили акцию протеста на территории Колумбийского университета, выступая против войны в Газе. Участники захватили начальный корпус и содержали на территории учебного заведения палаточный лагерь. Впрочем, полиции удалось разогнать демонстрантов. Есть задержанные.

Также полиция начала зачистку от протестующих территории Висконсин-Мэдисонского университета.

Латвия

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по территории РФ. Об этом заявила новый министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По ее словам, западные партнеры передают Украине оружие с договоренностью, что оно не будет использоваться для ударов по России. Но по мнению Браже, такой подход может измениться, и даже больше - она считает, что он уже меняется.

Германия

В Германии левые экстремисты подожгли дачу главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Инцидент произошел несколько дней назад в коммуне Хермансбург, находящейся в Нижней Саксонии.

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