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В США пропалестинские студенты захватили здание университета: были стычки с полицией

Нью-Йорк, Среда 01 мая 2024 09:13
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В США пропалестинские студенты захватили здание университета: были стычки с полицией Фото: пропалестинские студенты захватили здание Колумбийского университета (twitter.com/FrancescaABlock)
Автор: Наталья Юрченко

Пропалестинские студенты устроили акцию протеста, выступая против войны в Газе. Десятки демонстрантов были задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Протест проходил на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке. Демонстранты устроили палаточный городок накануне, но во вторник, 30 апреля, ситуация обострилась. Это произошло через несколько часов после того, как Колумбийский университет начал отчислять студентов, оставшихся в лагере.

Протестующие захватили один из учебных корпусов - Гамильтон-Холл. Митингующие разбили окна здания, заблокировали входы и выходы, скандировали пропалестинские лозунги.

На акцию протеста прибыла полиция, через несколько часов полицейские "зачистили" Гамильтон-холл от демонстрантов. Правоохранители вошли в здание через второй этаж, использовав машину, оборудованную лестницей.

На территории университета произошло несколько стычек с правоохранителями, когда те проводили аресты. Всего полиция сообщила, что были задержаны десятки участников акции.

На протесты отреагировали местные власти и президент Колумбийского университета Миноуш Шафик. Он попросил полицию остаться в университете до 17 мая для поддержания порядка.

Студенческие протесты в США

Студенческий протест в Нью-Йорке был не первым. В США накануне проведения выпускных церемоний в ряде учебных заведений прошли митинги, участники которых выступают против войны Израиля в Газе.

В частности, подобные митинги с обустройством палаточных городков прошли в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Северо-Восточном университете в Бостоне, Вашингтонском университете в Сент-Луисе (штат Миссури).

Стоит отметить, что протесты носят несколько антисемитский характер, поэтому часто на них звучат прохамасовские лозунги.

Напомним, что Израиль проводит военную операцию на территории Сектора Газа. Недавно США и Великобритания призвали ХАМАС принять ультиматум Израиля по поводу прекращения огня и отпустить израильских заложников.

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