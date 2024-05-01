В США пропалестинские студенты захватили здание университета: были стычки с полицией

Пропалестинские студенты устроили акцию протеста, выступая против войны в Газе. Десятки демонстрантов были задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Протест проходил на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке. Демонстранты устроили палаточный городок накануне, но во вторник, 30 апреля, ситуация обострилась. Это произошло через несколько часов после того, как Колумбийский университет начал отчислять студентов, оставшихся в лагере.

Протестующие захватили один из учебных корпусов - Гамильтон-Холл. Митингующие разбили окна здания, заблокировали входы и выходы, скандировали пропалестинские лозунги.

На акцию протеста прибыла полиция, через несколько часов полицейские "зачистили" Гамильтон-холл от демонстрантов. Правоохранители вошли в здание через второй этаж, использовав машину, оборудованную лестницей.

На территории университета произошло несколько стычек с правоохранителями, когда те проводили аресты. Всего полиция сообщила, что были задержаны десятки участников акции.

На протесты отреагировали местные власти и президент Колумбийского университета Миноуш Шафик. Он попросил полицию остаться в университете до 17 мая для поддержания порядка.