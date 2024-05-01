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Журналисты снова получат доступ к кулуарам Верховной рады

Среда 01 мая 2024 13:03
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Журналисты снова получат доступ к кулуарам Верховной рады Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

СМИ снова будут иметь доступ в кулуары Верховной рады во время пленарных заседаний. Журналисты смогут работать в парламенте в таком же режиме, как и во время пандемии.

Об этом заявил руководитель аппарата Верховной рады Вячеслав Штучный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы возвращаемся к той практике, которая была во время пандемии ковида. Во время заседания Верховной рады в здании смогут находиться 20-30 представителей СМИ. Журналисты уже подали заявления на аккредитацию. Мы готовы к проведению дополнительной аккредитации", - заявил он.

Штучный добавил, что после Пасхальных праздников в Раде соберут журналистов для инструктажа во время пребывания в парламенте.

Предыстория

Десятки общественных организаций и представителей СМИ обратились в Верховную раду с призывом обеспечить доступ журналистов к заседаниям и кулуарам парламента.

В совместном заявлении говорится о том, что ограничения, которые были введены в 2022 году из соображений национальной безопасности, потеряли свою актуальность.

Сейчас закрытый режим работы парламента вызывает много вопросов и беспокойств.

Авторы заявления требуют от Верховной рады обеспечить возможность присутствия журналистов на заседаниях парламента и общения с депутатами в кулуарах.

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