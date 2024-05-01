Журналисты снова получат доступ к кулуарам Верховной рады

СМИ снова будут иметь доступ в кулуары Верховной рады во время пленарных заседаний. Журналисты смогут работать в парламенте в таком же режиме, как и во время пандемии.

Об этом заявил руководитель аппарата Верховной рады Вячеслав Штучный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы возвращаемся к той практике, которая была во время пандемии ковида. Во время заседания Верховной рады в здании смогут находиться 20-30 представителей СМИ. Журналисты уже подали заявления на аккредитацию. Мы готовы к проведению дополнительной аккредитации", - заявил он. Штучный добавил, что после Пасхальных праздников в Раде соберут журналистов для инструктажа во время пребывания в парламенте.