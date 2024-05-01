Президенты стран Балтии призвали ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в блок
Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением в 20-ю годовщину вступления стран Балтии в Европейский союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Эстонии.
Главы государств стран Балтии подчеркнули важность ЕС для безопасности их стран. По их словам, страны Балтии стали сильным вкладом в европейскую и трансатлантическую безопасность, в том числе с учетом их географической близости к России - самой непосредственной угрозе европейской и глобальной безопасности.
Они отметили, что 20-летие членства Эстонии, Латвии и Литвы в ЕС приходится на период, когда агрессивная война России против Украины является напоминанием о том, что мир в Европе не должен восприниматься как должное.
Президенты подтвердили, что "Украина сегодня защищает наши демократические ценности", и обещают и впредь поддерживать Украину и защищать мировой порядок, основанный на правилах.
"В 1990-1991 годах демократический выбор был подвергнут испытанию в странах Балтии. Сегодня украинцы, молдаване и грузины борются за европейские ценности и европейскую семью как свой окончательный выбор. Мы твердо стоим на стороне тех стран, которые разделяют европейские ценности и стремление быть вместе", - заявили они.
Президенты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой в июне этого года.
"Страны Балтии - прекрасное свидетельство того, как членство в ЕС стимулирует впечатляющую модернизацию и экономический прогресс. Это наша реальность, которой мы хотим поделиться", - говорится в совместном заявлении глав государств.
Вступление Украины в ЕС
В декабре 2023 года на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС дали зеленый свет для начала переговоров о вступлении Украины в блок. С тех пор произошло немало работы, но официально переговоры еще не начались.
В частности, эксперты ЕС проводят оценку соответствия украинских законов и норм европейским стандартам. В марте текущего года Еврокомиссия одобрила переговорную рамку для Украины.
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