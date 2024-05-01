Ночью в Украине видели синие вспышки в небе: в Воздушных силах отреагировали

Ночью в Украине видели синие вспышки в небе. В Воздушных силах заявили, что пока ждут информацию об этом инциденте.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы пока ожидаем информацию, не можем прокомментировать. Как только у нас будут какие-то данные, которые будут касаться Воздушных сил - мы обязательно об этом прокоммуницируем", - заявил он.

Вспышки в небе

Ночью 1 мая жители нескольких областей Украины стали свидетелями странного явления: в небе появилась яркая вспышка. Видео, снятые очевидцами, быстро распространились в сети. На них видно, как неизвестный объект летит в небе, а затем резко вспыхивает синим светом.

Природа этого явления пока неизвестна. Некоторые пользователи сети предполагают, что это был метеорит.

Между тем, это не первый раз, когда в Украине наблюдают подобные явления.

Так, в 2023 году над Киевской областью пролетел горящий объект, который впоследствии упал в лесу. Тогда на территории Киевской области сошел на землю метеор.

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