Ночью в Украине видели синие вспышки в небе: в Воздушных силах отреагировали
Ночью в Украине видели синие вспышки в небе. В Воздушных силах заявили, что пока ждут информацию об этом инциденте.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Мы пока ожидаем информацию, не можем прокомментировать. Как только у нас будут какие-то данные, которые будут касаться Воздушных сил - мы обязательно об этом прокоммуницируем", - заявил он.
Вспышки в небе
Ночью 1 мая жители нескольких областей Украины стали свидетелями странного явления: в небе появилась яркая вспышка. Видео, снятые очевидцами, быстро распространились в сети. На них видно, как неизвестный объект летит в небе, а затем резко вспыхивает синим светом.
Природа этого явления пока неизвестна. Некоторые пользователи сети предполагают, что это был метеорит.
Между тем, это не первый раз, когда в Украине наблюдают подобные явления.
Так, в 2023 году над Киевской областью пролетел горящий объект, который впоследствии упал в лесу. Тогда на территории Киевской области сошел на землю метеор.
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