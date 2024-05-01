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НБУ снова поднял официальный курс доллара

Киев, Среда 01 мая 2024 15:57
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НБУ снова поднял официальный курс доллара Фото: курс доллара на 2 мая немного вырос (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Национальный банк Украины (НБУ) ослабил курс гривны к доллару. Американская валюта подорожала после небольшого снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,6370 гривен за 1 доллар (+ 0,1219).

НБУ снова поднял официальный курс доллара

Фото: официальные курсы валют на 2 мая (скриншот сайта bank.gov.ua)

В то же время евро немного подешевел, курс составит 42,2986 гривен за 1 евро (-0,0655 грн).

НБУ снова поднял официальный курс доллара

Фото: динамика официального курса гривны к доллару и евро (скриншот сайта bank.gov.ua)

На межбанковском рынке сегодня курс вырос на пять копеек - до 39,54-39,60 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 30 апреля.

НБУ снова поднял официальный курс доллара

Фото: курс на межбанке (скриншот сайта udinform.com)

В обменных пунктах Украины в течение дня курс доллара поднимался до 39,87 грн/доллар.

Почему дорожает доллар

С начала года гривна к доллару девальвировала более чем на 4%. По словам эксперта и бывшего председателя Совета Нацбанка Богдана Данилишина, причина в разбалансировании валютных ожиданий на рынке.

По состоянию на 22 апреля с начала 2024-го НБУ продал на межбанке 7,4 млрд долларов, а недельные нетто-продажи валюты в апреле были аномально высокими, если сравнивать с динамикой первого квартала. Рост спроса на доллар преимущественно связан с давление со стороны населения. Украинцы за первый квартал купили 2,5 млрд долларов, что вдвое больше показателей аналогичного периода 2023 года.

Кроме того, украинские банки продолжают наращивать внешние активы, увеличив их за первые три месяца 2024 года на 1 млрд долларов.

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