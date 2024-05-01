В Киеве появился еще один цифровой проездной: кому пригодится
В Киеве появилась возможность заказать цифровой ученический для бесплатного проезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киев Цифровой".
"Наконец ученики могут не носить с собой пластик - теперь есть цифровой ученический проездной в смартфоне", - пишет канал.
Как заказать цифровой ученический:
- обновите "Киев цифровой";
- выберите сервис "Заказ ученического";
- заполните данные ученика и закажите цифровой билет;
- получите номер, а также пин-код ученического после того, как учебное заведение подтвердит данные;
"Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой", - добавляет "Киев Цифровой".
Также отмечается, что в случае отсутствия смартфона - можно заказать пластиковый ученический проездной.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в "Киев Цифровой" также можно получать уведомления об отключениях света.
В частности, в прошлом году в приложении появилась возможность создавать одноразовые QR-билеты из проездных.
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