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Подготовьте документы. В центре Киева работает СБУ, осматривают дома и машины

Киев, Среда 01 мая 2024 08:25
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Подготовьте документы. В центре Киева работает СБУ, осматривают дома и машины Фото: СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева 1 мая (nzl theukrainians org)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева, 1 мая. При себе следует иметь паспорт, могут осматривать и транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, СБУ проводит плановые контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность.

"При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", – добавляют в ведомстве.

Цель мероприятий

Как отмечают в СБУ, основной целью мер является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового скопления людей.

Отработки проходят совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, вовлеченными в оборону столицы.

Во время мероприятий безопасности силовики:

  • ⁠проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;
  • проверяют граждан, которые находятся на территории центральной части города.

Ситуация в Киеве

Напомним, в конце марта сообщалось об угрозе проникновения вражеских ДРГ в Киев и об угрозах России усилить ракетные атаки. В связи с этим на заседании Совета обороны по обеспечению безопасности города было принято ряд решений.

А в конце апреля в Киеве срочно эвакуировали две больницы по улице Богатырской, в том числе детскую. Причиной тому стала информация про возможный удар РФ по этим медучреждениям.

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Киев Служба безопасности Украины
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