СБУ пришла с обысками к известному запорожскому митрополиту УПЦ МП, - источники

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к еще одному митрополиту УПЦ Московского патриархата. Речь идет о запорожском митрополите Луке (Андрее Коваленко).

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Как отмечают источники, СБУ пришла к митрополиту УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки 1 мая. Следственные действия проходят в Запорожье.

СБУ проинформирует о результатах обысков позже.

Как отмечают в сети, митрополит Лука может подозреваться в отрицании российской войны против Украины, а также распространении пропаганды РФ. В частности, в 2021 году он распространил фейк о "биологическом оружии", которое якобы американцы испытывают в Украине.

Также он оправдывал российские удары по Украине и утверждал, что масштабы притеснений церкви при Сталине-Хрущеве были ничтожно малы по сравнению с происходящим сейчас в Украине.

В 2022 году против митрополита Луки (Андрея Коваленко) в Украине были введены санкции сроком на пять лет.