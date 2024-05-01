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В сети показали вероятный прилет ATACMS в Луганской области. Эксперт объяснил цель удара

Украина, Среда 01 мая 2024 19:05
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В сети показали вероятный прилет ATACMS в Луганской области. Эксперт объяснил цель удара Фото: ATACMS (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Левицкий
Эксперт: Александр Мусиенко

В сети появилось видео вероятного удара ATACMS по россиянам в населенном пункте Роговое Луганской области. Поражение произошло примерно в 78 километрах от линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный" и комментарий руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.

Удар по оккупантам

На видео, которое снял разведывательный беспилотник, видно большое скопление личного состава российских оккупантов и удар по нему тремя ракетами с кассетной боевой частью.

По данным "Милитарного" площадь поражения и количество поражающих элементов значительно больше, чем у GMLRS, поэтому, вероятно, удар был нанесен баллистическими ракетами ATACMS американского производства.

Цель удара

"Такие удары по Луганской области очень нужны. Именно на территории Северо-Восточной части Луганской области Россия осуществляла подготовку и слаживание своих подразделений, которые в частности готовились к активизации боевых действий в Харьковской области, где Россия планирует усилить наступление", - пояснил Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований пояснил, что ВСУ бьют по скоплению ударных группировок врага.

"Нужно бить не только по Крыму, поскольку группировки российских войск на Востоке и в Белгородской и Курской областях не зависят от оккупированного Крыма. Поэтому удары именно по Луганской области крайне важны", - добавил он.

Мусиенко подчеркнул, что цель таких ударов - замедление наступательных действий врага.

"Цель - замедление наступательных действий врага. Не дать им развернуться в боевые порядки. Пока мы ждем больше других видов вооружений сейчас важно использовать то, что есть, а именно ATACMS, чтобы бить врага в тылах и не допускать к передовой",- подытожил он.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Генштаб ВСУ обновил потери врага в Украине по состоянию на сегодня, 1 мая.

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