Стали известны первые детали о последствиях атаки на НПЗ в Рязани
Во время атаки на нефтеперерабатівющий завод в Рязани (Россия) в среду, 1 мая, горела установка первичной переработки нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
"Сегодня ночью, 1 мая, беспилотники атаковали НПЗ в Рязани", - говорится в сообщении.
Как сообщается в Telegram-канале, один беспилотник упал на территории завода, в результате чего загорелась ЭЛОУ-АВТ - установка первичной переработки нефти.
Якобы, после атаки пострадавших нет.
Атака на Рязанский НПЗ
В ночь на 1 мая беспилотник атаковал Рязанскую область, из-за попадания загорелся Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Позже в результате операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
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