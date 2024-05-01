ua en ru
Ср, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стали известны первые детали о последствиях атаки на НПЗ в Рязани

Россия, Среда 01 мая 2024 11:55
UA EN RU
Стали известны первые детали о последствиях атаки на НПЗ в Рязани Фото: Рязанский НПЗ в России (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки на нефтеперерабатівющий завод в Рязани (Россия) в среду, 1 мая, горела установка первичной переработки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Сегодня ночью, 1 мая, беспилотники атаковали НПЗ в Рязани", - говорится в сообщении.

Как сообщается в Telegram-канале, один беспилотник упал на территории завода, в результате чего загорелась ЭЛОУ-АВТ - установка первичной переработки нефти.

Якобы, после атаки пострадавших нет.

Атака на Рязанский НПЗ

В ночь на 1 мая беспилотник атаковал Рязанскую область, из-за попадания загорелся Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Позже в результате операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Дрони
NEWS
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
DAILY
Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше