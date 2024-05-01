Стали известны первые детали о последствиях атаки на НПЗ в Рязани

Во время атаки на нефтеперерабатівющий завод в Рязани (Россия) в среду, 1 мая, горела установка первичной переработки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Baza.

"Сегодня ночью, 1 мая, беспилотники атаковали НПЗ в Рязани", - говорится в сообщении.

Как сообщается в Telegram-канале, один беспилотник упал на территории завода, в результате чего загорелась ЭЛОУ-АВТ - установка первичной переработки нефти.

Якобы, после атаки пострадавших нет.

Атака на Рязанский НПЗ

В ночь на 1 мая беспилотник атаковал Рязанскую область, из-за попадания загорелся Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Позже в результате операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.