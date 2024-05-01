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Антиизраильские протесты студентов в США. Полиция начала зачистку в одном из университетов

Украина, Среда 01 мая 2024 18:19
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Антиизраильские протесты студентов в США. Полиция начала зачистку в одном из университетов Фото: Полиция начала зачистку в одном из университетов США (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американские правоохранители начали вытеснять протестующих на территории университета Висконсин-Мэдисон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Патрульные штата Висконсин со щитами проталкиваются в скандирующую толпу. Многие протестующие отталкивались, держась за щиты руками.

Некоторые офицеры в форме полиции Мэдисона демонтировали палатки, установленные на земле, в то время как другие использовали дубинки, чтобы оттеснить протестующих обратно.

Операция началась после того, как полиция кампуса дала протестующим 15 минут, чтобы убрать палатки.

Что предшествовало

Напомним, что в преддверии проведения выпускных церемонии в некоторых учебных заведениях США прошли митинги. Участники акций выступают против войны Израиля в Газе.

Отметим, что протесты носят несколько антисемитский характер, нередко от протестующих раздаются прохаммасовские лозунги.

РБК-Украина сообщало, что сегодня, 1 мая, США пропалестинские студенты захватили здание университета.

Ранее мы сообщали, что Израиль проводит военную операцию на территории сектора Газа. Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

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