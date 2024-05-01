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Антициклон уверенно расположился в Украине: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Среда 01 мая 2024 13:24
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Антициклон уверенно расположился в Украине: синоптик дала прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине будет солнечной и теплой в четверг, 2 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Максимальная температура воздуха в течение дня составит +21 +26 градусов. При этом ночью ожидается +8 +13 градусов.

"И такая синоптическая ситуация едва ли не самая комфортная в году - и тепло, и ночью даже можно спать с открытыми форточками. Антициклон уверенно расположился в Украине, поэтому и - сухо", - отметила синоптик.

Однако завтра в Сумской и Харьковской областях есть вероятность периодических кратковременных дождей.

Погода в столичном регионе

В Киеве в четверг также будет тепло и солнечно. Максимальная температура воздуха составит +22 +24 градуса.

Погода в мае

Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, Украину уже в первой или второй декаде мая ожидает приход метеорологического лета. Оно наступит немного раньше, чем обычно, ведь в среднем лето в Украину приходит во второй половине мая.

Ожидается, что май будет теплее средних многолетних показателей. Средняя температура воздуха в большинстве регионов будет на 1-2 градуса выше нормы.

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