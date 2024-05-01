В Полтавской области выросли очереди в ТЦК, но есть нюанс

В последние дни возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Полтавской области выросли очереди из мужчин, которые хотят обновить свои военно-учетные данные.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Как объяснил Истомин, это не добровольцы или те, кто получил повестку, а преимущественно люди, которые имеют отсрочку от мобилизации или бронирования. Большая часть тех, кто сейчас стоит в очередях - это военнообязанные, имеющие или основания для отсрочки, или основания для бронирования.

"Очереди действительно немного увеличились, но (они состоят - ред.) не из военнообязанных, прибывших добровольно или хотя бы по повесткам, а из военнообязанных, которых присылают предприятия для бронирования", - отмечает спикер ТЦК и СП Полтавской области.

В то же время он напомнил, что продолжается освобождение военнослужащих срочной службы.

"Определенная их часть, которая приходит, чтобы стать на военный учет, также в этих очередях есть", - объяснил Истомин.