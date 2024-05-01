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Евлаш: первые F-16 могут появиться в Украине после Пасхи

Среда 01 мая 2024 11:40
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Евлаш: первые F-16 могут появиться в Украине после Пасхи Фото: Илья Евлаш, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Первые истребители F-16 могут появиться на территории Украины после Пасхи. Впрочем, дата поставок уже несколько раз менялась.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Евлаша в эфире "Новости.LIVE".

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то ориентиры по срокам поставки F-16, Евлаш ответил: "Да, есть, после Пасхи". В то же время спикер отметил, что Воздушные силы "не загадывают эти сроки", поскольку даты несколько раз менялись.

"Наша задача - работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки напрямую, это вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно будем об этом говорить" , - добавил Евлаш.

F-16 для Украины

Как уже упоминалось выше, уже в ближайшее время Украина получит от союзников истребители F-16. Следует напомнить, что все началось с создания авиационной коалиции, которую возглавили Нидерланды, а также Дания. Более того, ряд партнеров Киева договорились не только о поставке самолетов, но и подготовке наших пилотов и инженеров.

Как рассказывал недавно Евлаш, Украина также не откажется и от неисправных F-16, которые могли бы выполнять роль "доноров" во время ремонта. В частности, он рассказал и о том, как планируют защищать будущие места базирования самолетов.

Детальнее о том, способны ли истребители помочь в полномасштабной войне против России - в материале РБК-Украина.

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