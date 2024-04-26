Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

"Рамштайн"

На сегодняшнем новом онлайн заседании "Рамштайна", которое открыл президент Владимир Зеленский, союзники пообещали усиливать украинскую ПВО. Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что первые истребители F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами.

Главное об уже 21-м по счету заседании "Рамштайна" - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Уничтожение Ка-32 в Москве

ГУР МО сожгло российский вертолет Ка-32 на международном аэродроме "Остафьево" в Москве. Этот борт принадлежал Министерству обороны РФ.

Как отметили в разведке, уничтоженный вертолет использовался государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности - для поддержки операций российской оккупационной армии.

Россияне ускорили продвижение под Авдеевкой

В разведке Британии сообщили, что в течение последней недели ускорилось продвижение оккупационных войск к западу от Авдеевки в Донецкой области.

"Сухопутные войска РФ создали узкое выступление дальше на территории Украины, чтобы войти в город Очеретино, расположенный примерно в 15 км севернее центра Авдеевки", - говорится в возведении британского ведомства.

Возвращение тел погибших

Украина вернула домой тела еще 140 погибших защитников, сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

В частности, удалось репатриировать 112 тел воевавших на Донецком направлении защитников, 20 павших воинов на Луганском, 5 тел защитников из Сумского, 2 павших воины на Запорожском направлении и одного из Херсонского.

Эвакуация из больниц Киева

В Киеве срочно эвакуируют две больницы (среди них детская), расположенные на улице Богатырской. Причина - распространение в медиа фактически анонса удара врага по этим медицинским учреждениям и что, якобы в этих больницах "находятся военные".

В КГГА акцентируют, что это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы.

В то же время в Киевской городской военной администрации заявили, что пока нет никаких подтверждений, что Россия действительно готовится к такому удару.

Атака ГУР на ресурсы "Единой России "

Украинские хакеры атаковали серверы РФ, в том числе сайты "Единой России", а также домены ER.RU и edinros. За этой атакой стоит ГУР МО.

Как сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах, что, несмотря на заявления партии о якобы "поддержке работы критически важной цифровой инфраструктуры", часть ресурсов не работает.

Перестановки в армии

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу администрации Государственной специальной службы транспорта. Новым главой стал Александр Яковец, которого в начале марта назначили командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины.

Погиб главный сержант "Хартии"

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб главный сержант 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Александр Ющенко с позывным "Капа".

Носители "Калибров" в Черном море

Россия после длительной паузы вывела в Черное море свои подлодки с ракетами "Калибр". В настоящее время суммарный залп "Калибров" может составлять до 8 ракет.

Украина

Роковины Чернобыля

В Украине сегодня отмечают 38-ю годовщину Чернобыльской трагедии, которая стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории. После полномасштабного вторжения РФ на Чернобыльской АЭС чуть не случилась новая катастрофа из-за действий российской армии. Детальнее о том, что пережила ЧАЭС во время войны, - в материале РБК-Украина.

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Киеве встретился главой МИД Латвии Байбой Браже. Во время совместной пресс-конференции с латвийской коллегой он назвал возвращение военнообязанных в Украину вопросом справедливости.

Расстрел полицейских в Винницкой области

ГБР сообщило о разоблачении двух военнослужащих, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области. По данным следствия, один из них передал авто для побега за границу, а другой - загранпаспорта и мобильный телефон.

При этом один из фигурантов тоже самовольно покинул воинскую часть в Одесской области. В настоящее время один из сообщников задержан.

Дело Сольского

ВАКС отправил министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, подозреваемого в сделках с землей, под стражу на 60 суток. Впоследствии он вышел из СИЗО, поскольку за него был внесен залог в размере более 75 млн гривен.

В то же время спикер Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал, поддержат ли депутаты отставку Сольского с должности министра.

Ограничения в Херсонской области

Совет обороны Херсонской области ввел ряд ограничений для гражданских. В частности, теперь в Херсонской области запрещено посещать прибрежные территории вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Веревчина и Кошева.

Тарифы

Кабмин решил продлить льготную цену на электроэнергию для населения, оставив их на уровне 2 грн 64 коп. за киловатт. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая.

Курс

Доллар подешевел после резкого роста накануне. Официальный курс на 29 апреля 2024 установлен на таком уровне: 42,4409 грн за 1 доллар (-0,0796 грн).

Погода

Завтра, 27 апреля, ночью в большинстве центральных и ряде других областей синоптики прогнозируют дожди и местами грозы.

Мир

Испания

Испания отказывается передавать Украине Patriot, но предоставит украинской стороне небольшое количество ракет в эти ЗРК, сообщает издание El Pais.

Эстония

Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера. Их применят для защиты морских путей в Черном море.

Швейцария

Парламентский комитет Швейцарии проголосовал за предоставление 5 млрд швейцарских франков (5,5 млрд долларов) в помощь Украине. Куда направят средства не указывается, но их выделение очерчивают рамкой более широкого пакета мер, направленных на повышение обороноспособности нейтрального Берна.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свой визит в США. Это должен стать первый визит Эрдогана в США за время президентства Джо Байдена.

Встреча Блинкена и Си Цзиньпиня

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Пекине встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Он призвал Китай воздержаться от сотрудничества с Россией и помощи ей в войне против Украины, пригрозив санкциями.

"В случае с Соединенными Штатами мы уже ввели санкции против более сотни китайских организаций, экспортного контроля и т.д. И мы полностью готовы действовать, принимать дополнительные меры, и я очень четко заявил об этом на своих сегодняшних встречах", - заявил Блинкен.

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