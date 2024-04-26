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Испания предоставит Украине партию ракет для Patriot, - СМИ

Пятница 26 апреля 2024 08:56
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Испания предоставит Украине партию ракет для Patriot, - СМИ Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Испания передаст Украине ракеты для систем Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, имеющих эту систему американского производства, передать их Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

По словам правительственных источников, решение о передаче небольшого количества ракет произошло после отказа Министерства обороны Испании передать Украине батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.

Испанская армия располагает тремя батареями, каждая из которых имеет соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления, приобретенные в Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из этих батарей расположена в городе Адана (Турция), а две другие - на базе морской пехоты (Валенсия), и одна из них используется для обучения украинских и испанских солдат использованию этой системы.

Министерство обороны Испании категорически отказалось поставлять системы Украине, утверждая, что они являются единственными эффективными в случае ракетной атаки - что было продемонстрировано в ходе войн в Украине и Ближнем Востоке - и что испанские вооруженные силы недостаточно укомплектованы.

Однако в качестве компенсации правительство согласилось предоставить партию ракет Patriot, как утверждают источники, с которыми удалось связаться. В любом случае, это будет очень ограниченное количество, поскольку испанский военный резерв составляет около 50 единиц, а перехватчики очень дорогие.

ПВО для Украины

Острая потребность Украины в противовоздушной обороне возросла после возобновления Россией ударов по энергетическим объектам.

Германия уже пообещала помочь Украине в поиске систем ПВО. В частности, было принято решение о передаче дополнительной системы Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для полного закрытия неба Украины от российских дронов и ракет необходимо 25 систем Patriot.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но в первую очередь хочет добиться получения 7 из них. При этом недавно Кулеба заявлял, что Киев работает над тем, чтобы получить от союзников еще четыре дополнительные батареи Patriot.

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