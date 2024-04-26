Возле рек и не только. В Херсонской области ввели ряд запретов на передвижение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, сегодня, 26 апреля, состоялось очередное заседание Совета обороны Херсонской области. В его ходе были приняты важные решения для защиты гражданских.

В частности, теперь запрещено:

посещать прибрежные территории вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Веревчина и Кошевая;

посещать территории, где построены или продолжается строительство фортификаций, в том числе вдоль берега рек.

Также, как отметил Прокудин, в области гражданским запретили ездить по трассе Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/ на участке км 14 - км 71. Объезд организуют по трассе Т-22-07-/Т-04-03/ Высокополье - Великая Александровка - Берислав.

"Жители Херсонской области, неукоснительно соблюдайте эти ограничения, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь", - подчеркнул глава ОВА.