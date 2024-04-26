ua en ru
Пт, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эрдоган отменил свой визит в США. В СМИ назвали причину

Пятница 26 апреля 2024 18:54
UA EN RU
Эрдоган отменил свой визит в США. В СМИ назвали причину Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединенные Штаты Америки, который был запланирован на 9 мая, отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание OdaTV.

В ходе визита Эрдоган должен был впервые встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Стороны планировали обсудить ряд важных вопросов, среди которых:

  • борьба с терроризмом;
  • ситуация в секторе Газа;
  • оборонные проекты и отношения между странами.

Что стало причиной отмены

Как пишет издание, причиной отмены визита было одобрение помощи Штатов Израилю в размере 26 миллиардов долларов.

Стоит добавить, что официальной информации об отмене визита нет. Также есть издания, утверждающие, что Турция отложила визит из-за изменений в графике Эрдогана. Сейчас же якобы согласовываются новые даты.

Позиция Турции по войне в секторе Газа

Боевики ХАМАСа атаковали Израиль еще 7 октября 2023 года. Атака привела к многочисленным жертвам и похищениям людей. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию на территории Сектора Газа с целью полного уничтожения ХАМСУ. Сейчас вопросы идут вокруг города Рафах, который израильские военные планируют штурмовать, что вызывает беспокойство у Штатов и других стран.

После атаки ХАМАСа президент Турции назвал Израиль "военным преступником", а также "оккупантом". В ответ на это заявление Тель-Авив отозвал дипломатов из страны.

Также недавно Эрдоган заявил, что якобы Израиль несет ответственность за эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
Кулеба: возвращение военнообязанных в Украину является вопросом справедливости
Кулеба: возвращение военнообязанных в Украину является вопросом справедливости
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится