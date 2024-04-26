Подтверждения подготовки РФ к удару по больницам Киева нет. КМВА объяснила эвакуацию

Сегодня, 26 апреля, в Киеве эвакуировали персонал и пациентов из двух больниц из-за вероятного удара Российской Федерации. Однако пока нет подтверждений, что Москва готовила удар по этим медицинским учреждениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации и мэра Виталия Кличко.

"Не имея значительных успехов на поле боя, Российская Федерация пытается давить на Украину информационно", - отметили в администрации.

КМВА отметила, что сейчас значительно возрастает количество вражеских ИПСО, которые направлены, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию в нашей стране и Киев также подвергается вражеским информационным атакам.

"Например, сегодня жителей столицы всколыхнула новость о якобы намерениях РФ осуществить ракетный удар по двум киевским больницам, одна из которых детская! Пока нет ни одного подтверждения, которое бы свидетельствовало, что Россия на самом деле собирается нанести такие удары", - отметили в администрации.

Однако, из-за того, что жизнь и здоровье людей и детей - это высшая ценность, было принято решение об эвакуации двух больниц расположенных на улице Богатырской.

"В условиях постоянных ракетных ударов мы не можем рисковать. А родители детей должны быть спокойны и уверены в безопасности своих малышей. Вместе с тем, я еще раз подчеркиваю, что никакой информации, которая бы говорила о наличии реальной угрозы пока нет", - добавили в КМВА.

Между тем, мэр города заявил, что сейчас происходит эвакуация из двух больниц.

Медики действуют слаженно, "скорые" вывозят пациентов в другие больницы города.