Россия после долгой паузы вывела в Черное море подлодки: сколько "Калибров"

Российская Федерация вывела на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что соответствующий шаг враг осуществил после довольно долгой паузы.

В настоящее время суммарный залп "Калибров" - до 8 ракет. Остальные же корабли находятся в пунктах базирования.

"Уровень ракетной опасности очень высок! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог", - добавляют Силы обороны юга Украины.

Сколько "Калибров" в России

Еще в начале апреля представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что с конца сентября 2023 Россия почти не применяла против Украины крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Скибицкий отметил, что враг пополнял свои запасы и сейчас имеет около 260 единиц "Калибров". В частности террористы планируют произвести еще 30 единиц в течение текущего месяца.

Также об угрозе применения крылатых ракет предупреждал руководитель ГУР Кирилл Буданов. Он рассказывал, что "Калибры" "готовы к применению ".