В парламенте Швейцарии поддержали план помощи Украине на 5,5 млрд долларов

Парламентский комитет Швейцарии проголосовал за выделение 5 млрд швейцарских франков (5,5 млрд долларов) на помощь Украине в рамках более широкого пакета мер, направленных на повышение обороноспособности нейтрального Берна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поддержанный законодателями от лево- и правоцентристских партий, комитет по безопасности верхней палаты парламента одобрил пакет, предусматривающий выделение 10,1 миллиарда франков дополнительных средств для армии, наряду с суммой для Украины.

План, которому еще предстоит пройти ряд парламентских препятствий, прежде чем он станет законом, был принят 8 голосами против 5, при этом правые партии выступили против сделки.

В заявлении парламента говорится, что многомиллиардный пакет был задуман как чрезвычайный вклад в обеспечение безопасности Швейцарии и "мира в Европе" в связи с войной, которую Россия ведет против Украины.