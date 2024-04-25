ua en ru
Чт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беларусь нафантазировала атаку дронов с территории Литвы. Вильнюс резко отреагировал

Вильнюс, Четверг 25 апреля 2024 17:09
UA EN RU
Беларусь нафантазировала атаку дронов с территории Литвы. Вильнюс резко отреагировал Иллюстративное фото: Беларусь заявила о якобы "атаке дронов с территории Литвы" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Беларусь заявила, что ее якобы пытались атаковать ударные дроны с территории Литвы. Такие обвинения являются дезинформацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Что сказали в Беларуси

Глава комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что белорусские силовики приняли меры, которые "позволили предотвратить атаку ударных дронов с территории Литвы".

По словам руководителя КГБ, при помощи беспилотников якобы хотели атаковать объекты в Минске и пригороде.

Реакция Литвы

Представитель отдела стратегических коммуникаций армии, майор Гинтаутас Чюнис резко отреагировал на такой вброс.

"На 100% это дезинформация, которой сейчас полно, и то, что Литва атакует Беларусь беспилотниками - это нонсенс, другого слова я не могу подобрать", - подчеркнул он.

В свою очередь представительница коммуникационной службы командующего армии Литвы Живиле Диджгалвиене подчеркнула, что литовская армия не предпринимала и не будет предпринимать враждебных действий по отношению к другим странам.

Глава Литовского национального центра кризисного реагирования (NKVC) Вильмантас Виткаускас связал активное распространение фейков со стороны врага с проведением учений НАТО в странах Балтии.

"Такие заявления белорусского КГБ можно оценивать как продолжающуюся враждебную провокацию и информационную атаку против Литвы, которая не имеет ничего общего с реальностью", - отметил он.

Фейки Беларуси

Напомним, с начала полномасштабной войны белорусские чиновники уже неоднократно выдумывали фейки о внешней угрозе для их страны.

В частности, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял об "убийстве белорусов в Украине". Тогда речь шла о белорусских дальнобойщиках, на самом деле они погибли от авиаудара российских оккупантов.

Также в Беларуси заявляли о том, что Украина "хочет нанести ракетный удар" по территории страны и ведет для этого подготовку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Литва Дрони Атака дронов
NEWS
В ВСУ оценили риск массированной атаки РФ до получения Украиной новой помощи от США
В ВСУ оценили риск массированной атаки РФ до получения Украиной новой помощи от США
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится