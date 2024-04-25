Беларусь нафантазировала атаку дронов с территории Литвы. Вильнюс резко отреагировал

Беларусь заявила, что ее якобы пытались атаковать ударные дроны с территории Литвы. Такие обвинения являются дезинформацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Что сказали в Беларуси

Глава комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что белорусские силовики приняли меры, которые "позволили предотвратить атаку ударных дронов с территории Литвы".

По словам руководителя КГБ, при помощи беспилотников якобы хотели атаковать объекты в Минске и пригороде.

Реакция Литвы

Представитель отдела стратегических коммуникаций армии, майор Гинтаутас Чюнис резко отреагировал на такой вброс.

"На 100% это дезинформация, которой сейчас полно, и то, что Литва атакует Беларусь беспилотниками - это нонсенс, другого слова я не могу подобрать", - подчеркнул он.

В свою очередь представительница коммуникационной службы командующего армии Литвы Живиле Диджгалвиене подчеркнула, что литовская армия не предпринимала и не будет предпринимать враждебных действий по отношению к другим странам.

Глава Литовского национального центра кризисного реагирования (NKVC) Вильмантас Виткаускас связал активное распространение фейков со стороны врага с проведением учений НАТО в странах Балтии.

"Такие заявления белорусского КГБ можно оценивать как продолжающуюся враждебную провокацию и информационную атаку против Литвы, которая не имеет ничего общего с реальностью", - отметил он.