Беларусь нафантазировала атаку дронов с территории Литвы. Вильнюс резко отреагировал
Беларусь заявила, что ее якобы пытались атаковать ударные дроны с территории Литвы. Такие обвинения являются дезинформацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Что сказали в Беларуси
Глава комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что белорусские силовики приняли меры, которые "позволили предотвратить атаку ударных дронов с территории Литвы".
По словам руководителя КГБ, при помощи беспилотников якобы хотели атаковать объекты в Минске и пригороде.
Реакция Литвы
Представитель отдела стратегических коммуникаций армии, майор Гинтаутас Чюнис резко отреагировал на такой вброс.
"На 100% это дезинформация, которой сейчас полно, и то, что Литва атакует Беларусь беспилотниками - это нонсенс, другого слова я не могу подобрать", - подчеркнул он.
В свою очередь представительница коммуникационной службы командующего армии Литвы Живиле Диджгалвиене подчеркнула, что литовская армия не предпринимала и не будет предпринимать враждебных действий по отношению к другим странам.
Глава Литовского национального центра кризисного реагирования (NKVC) Вильмантас Виткаускас связал активное распространение фейков со стороны врага с проведением учений НАТО в странах Балтии.
"Такие заявления белорусского КГБ можно оценивать как продолжающуюся враждебную провокацию и информационную атаку против Литвы, которая не имеет ничего общего с реальностью", - отметил он.
Фейки Беларуси
Напомним, с начала полномасштабной войны белорусские чиновники уже неоднократно выдумывали фейки о внешней угрозе для их страны.
В частности, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял об "убийстве белорусов в Украине". Тогда речь шла о белорусских дальнобойщиках, на самом деле они погибли от авиаудара российских оккупантов.
Также в Беларуси заявляли о том, что Украина "хочет нанести ракетный удар" по территории страны и ведет для этого подготовку.
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