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США передали Украине более сотни ракет ATACMS, - NYT

Четверг 25 апреля 2024 11:43
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США передали Украине более сотни ракет ATACMS, - NYT Фото: ATACMS (www.army.mil)
Автор: Сергей Пышкин

В середине февраля глава Белого дома Джо Байден тайно согласовал решение о предоставлении Украине более 100 ракет большего радиуса действия ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отметил высокопоставленный чиновник Соединенных Штатов Америки (США), ракеты ATACMS являлись частью поставки вооружения Украине в марте стоимостью 300 млн долларов. Это был первый пакет помощи после того, как финансирование истекло еще в декабре.

Тайная передача ATACMS

О том, что Штаты поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщало Reuters еще вчера. Как отмечалось выше, они вошли в пакет помощи, который Байден утвердил 12 марта. В то же время количество ракет было неизвестно.

Также издание рассказало, что ракеты впервые были применены 17 апреля при ударе по аэродрому временно оккупированного Крыма.

Как написал Reuters, Штаты пошли на ответный шаг из-за использования Россией баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые ей поставила Северная Корея.

Позже в Министерстве обороны США все же подтвердили, что ATACMS прибыли в Украину еще в начале текущего месяца.

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