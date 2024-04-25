В Сумах во время тревоги прогремел взрыв, россияне ударили КАБом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Суспільне ".

Пока что военное руководство, или другие официальные лица никак не комментировали ситуацию.

Следует добавить, что перед взрывом в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась с 13:52 до 14:25.

Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об активности российской авиации в воздушном пространстве Белгородской, Курской областей и над акваторией Азовского моря.

Враг ударил КАБом

Согласно данным Сумской областной военной администрации (ОВА), враг ударил по инфраструктуре Сум КАБом. Сейчас на месте работают все необходимые службы, последствия уточняются.

Ситуация в Сумской области

В последние месяцы враг усилил удары по границе Сумской области. В частности, от обстрелов страдают ряд населенных пунктов, в том числе Великая Писаревка, Белополье и сам административный центр.

Недавно враг ударил по центру Белополье Сумского района. Из-за удара 51-летний гражданский получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице. В частности ранения получили еще три человека.

Тем временем в Центре противодействия дезинформации предупреждают о том, что россияне разгоняют фейки о якобы "подготовке наступления на Харьков и Сумы".