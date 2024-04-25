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Европарламент назвал "выборы" в РФ фарсом. ЕС не должен признавать Путина легитимным президентом

Четверг 25 апреля 2024 16:15
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Европарламент назвал "выборы" в РФ фарсом. ЕС не должен признавать Путина легитимным президентом Архивное фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Члены Евросоюза и международное сообщество не должны признавать результаты "выборов" в России, на которых диктатор Владимир Путин стал "победителем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейского парламента.

Причиной этого стал тот факт, что россияне проводили эти "выборы" на оккупированных территориях Украины. А внутри РФ процесс "выборов" не был свободным или справедливым.

"Это фарсовое выступление российских властей преследовало единственную цель - создать видимость электоральной легитимности Владимира Путина, его политики беспощадных внутренних репрессий и, прежде всего, агрессивной войны против Украины", - заявили депутаты.

Также Европарламент выразил сожаление, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил отойти от позиции ЕС и поздравил Владимира Путина с его фиктивным "переизбранием". Депутаты призвали членов Евросоюза ограничить отношения с Путиным.

"Президентские" выборы в России

В марте Россия провела так называемые президентские "выборы", на которых "победителем" ожидаемо стал Владимир Путин. По российским законам он сможет править страной до 2030 года.

В Украине заявляли, что так называемые "выборы" в оккупации незаконны и не будут иметь никаких правовых оснований.

О результатах "выборов Путина", реакции мира, сценариях того, как будут развиваться дальнейшие события, и о том, к чему стоит готовиться нашей стране, - в материале РБК-Украина.

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