ua en ru
Чт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше допустили депортацию уклонистов в Украину

Польша, Четверг 25 апреля 2024 19:21
UA EN RU
В Польше допустили депортацию уклонистов в Украину Архивное фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (GettyImagеs)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша может не продлить право пребывания для военнообязанных мужчин из Украины и вернуть их обратно на родину.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, у украинских граждан есть обязательства перед своим государством.

"Мы давно предполагали, что также можем помочь украинской стороне в обеспечении отправки в Украину тех, кто обязан проходить военную службу", - добавил он.

При этом министр сообщил, что этим гражданам Украины не будет продлено право на пребывание в Польше и их могут депортировать, а в конце добавил, что "все возможно".

Что этому предшествовало

Вчера Косиняк-Камыш заявлял, что власти Польши готовы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они помогали своей стране в войне против России.

Также министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сказал, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста домой.

Однако в январе бывший секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что у Украины нет возможности принудительно вернуть военнообязанных, которые сейчас находятся за границей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
Сольский подал в отставку с должности министра агрополитики
Сольский подал в отставку с должности министра агрополитики
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится