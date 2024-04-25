В Польше допустили депортацию уклонистов в Украину

Польша может не продлить право пребывания для военнообязанных мужчин из Украины и вернуть их обратно на родину.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, у украинских граждан есть обязательства перед своим государством. "Мы давно предполагали, что также можем помочь украинской стороне в обеспечении отправки в Украину тех, кто обязан проходить военную службу", - добавил он. При этом министр сообщил, что этим гражданам Украины не будет продлено право на пребывание в Польше и их могут депортировать, а в конце добавил, что "все возможно".