Зеленский обсудил с главой казначейства Британии санкции против России

Джереми Гант прибыл с визитом в Киев. Во время встречи глава государства поблагодарил Британию за помощь Украине с первых дней российского вторжения, а также за самый большой пакет оборонной помощи на сумму полумиллиарда фунтов стерлингов, который объявили накануне.

Зеленский также отметил решение Британии увеличить финансирование оборонных нужд до 2,5% ВВП.

"Благодарю вас за такой шаг, за решение, которое не только будет способствовать помощи Украине в дальнейшем, но и усилит безопасность в Европе. Оно очень важное. Было бы хорошо, если бы и другие европейские государства увеличили свои расходы на оборону. Это существенно укрепило бы обороноспособность Европы перед лицом вероятных вызовов", - отметил президент.

Особое внимание стороны уделили санкционной политике. Зеленский и Гант обсудили расширение санкций против России и закрытие "лазеек" для обхода ограничений.

Фото: Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии (president.gov.ua)