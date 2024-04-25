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Зеленский обсудил с главой казначейства Британии санкции против России

Киев, Четверг 25 апреля 2024 11:00
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Зеленский обсудил с главой казначейства Британии санкции против России Фото: Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии Джереми Гантом. Среди тем переговоров были санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Джереми Гант прибыл с визитом в Киев. Во время встречи глава государства поблагодарил Британию за помощь Украине с первых дней российского вторжения, а также за самый большой пакет оборонной помощи на сумму полумиллиарда фунтов стерлингов, который объявили накануне.

Зеленский также отметил решение Британии увеличить финансирование оборонных нужд до 2,5% ВВП.

"Благодарю вас за такой шаг, за решение, которое не только будет способствовать помощи Украине в дальнейшем, но и усилит безопасность в Европе. Оно очень важное. Было бы хорошо, если бы и другие европейские государства увеличили свои расходы на оборону. Это существенно укрепило бы обороноспособность Европы перед лицом вероятных вызовов", - отметил президент.

Особое внимание стороны уделили санкционной политике. Зеленский и Гант обсудили расширение санкций против России и закрытие "лазеек" для обхода ограничений.

Фото: Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии (president.gov.ua)

Помощь Британии

Стоит отметить, что Великобритания была одной из первых стран, осудившей российское вторжение в Украину. Несмотря на то, что Великобритания не является членом ЕС, страна ввела и продолжает вводить санкции против России.

Кроме того, Великобритания предоставила Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь. Украина получила от Лондона танки, тяжелую технику, дальнобойные ракеты. Также в Британии проходят учения украинских военных.

По данным СМИ, Великобритания может передать Украине авиабомбы Paveway IV в рамках следующего пакета военной помощи.

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