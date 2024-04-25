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Удар РФ по Балаклее: количество пострадавших возросло до 10, железная дорога ограничила движение поездов

Четверг 25 апреля 2024 19:19
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Удар РФ по Балаклее: количество пострадавших возросло до 10, железная дорога ограничила движение поездов Фото: в Балаклее Россия атаковала железнодорожный вокзал 25 апреля (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Кава

В результате атаки Российской Федерации по железнодорожному вокзалу в Балаклее было госпитализировано 7 пострадавших. Также известно о задержке движения пригородных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram , "Укрзализныцю" и "Суспільне".

По данным Синегубова, в результате атаки пострадали 7 человек, все они были госпитализированы в больницу.

Среди пострадавших: три женщины 37,47, 60 и четверо мужчин 39, 49, 49 и 62 лет. Они получили взрывные травмы разной степени в результате российских обстрелов.

Позже он сообщил о том, что количество пострадавших возросло до 10 - были ранены женщины 37 и 48 лет и 55-летний гражданский мужчина.

Фото: в Балаклее Россия атаковала железнодорожный вокзал 25 апреля (t.me/prokuratura_kharkiv)

Россия атаковала вокзал в Балаклее ракетой, в это время пострадавшие находились в пассажирских вагонах электропоезда "Харьков – Изюм".

Позже в "Укрзализныце" сообщили, что во время атаки по железной дороге в Харьковской области пострадали трое их сотрудников.

Также известно, что из-за вражеского удара поезд №6407 "Харьков - Изюм" и другие, которые по графику курсируют в сторону Балаклеи, ограничат: они не будут ехать дальше Балаклеи.

Обстрелы Харьковской области

Харьков и область находятся под постоянной атакой со стороны Российской Федерации. Это связано с тем, что регион находится на границе с Россией.

В частности, сегодня под вражеской атакой оказался город Балаклея.

А накануне под вражеской атакой оказался Золочев Богодуховского района Харьковской области. В населенном пункте вследствие вражеской атаки повреждения административных зданий

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