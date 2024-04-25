Украина намерена усилить дальние атаки на территорию России, - глава ВС Британии

По его словам, оборона Украины настроена неблагоприятно, и признал, что стране предстоит "трудная" борьба за отпор наступающим российским войскам. Однако Радакин подчеркнул, что столь мрачный "анализ" войны не учитывает более длительных тенденций, складывающихся в пользу Киева.

Он отметил, что к ним относятся последние пакеты военной помощи от США и Европы, все более успешные удары Украины с дальнего расстояния и "полный провал" Москвы в попытке перекрыть жизненно важный для Киева экспорт зерна через Черное море.

"Опасность любого анализа заключается в том, что он не учитывает, где мы находимся сейчас и где будем находиться в ближайшие пару лет", - заявил Радакин, добавив, что люди должны перестать "превозносить Россию" и верить, что у нее "каким-то образом есть большие преимущества".

Во время почти шестимесячного перерыва в связи с американским финансированием Киева, который закончился только на этой неделе, российские войска продолжали наносить удары по Украине тяжелой артиллерией, ракетами и беспилотниками, добившись при этом некоторых ограниченных территориальных успехов.