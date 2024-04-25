Советники по нацбезопасности в Дохе обсудят саммит по Украине в конце недели, - Bloomberg

В Дохе на этих выходных состоится встреча советников по национальной безопасности и высокопоставленных чиновников, на которой обсудят планы проведения мирного саммита по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Встреча официальных лиц из стран "Большой семерки" и так называемого Глобального Юга является частью раунда переговоров, подготавливающих почву для саммита высокого уровня, который должен пройти в Швейцарии в июне.

Источники издания сообщили, что список участников встречи в столице Катара еще не составлен. Россия не была приглашена, и будет ли присутствовать Китай, остается неясным.

Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха саммита, учитывая то влияние, которое, по их мнению, Пекин оказывает на Москву более двух лет войны.

Проект мира для Украины предусматривает уважение территориальной целостности и суверенитета страны, вывод российских войск, а также гарантии ее будущей безопасности. Он также включает конкретные положения по защите ядерных генераторов и продовольственных запасов.

Киев хочет, чтобы эти принципы были широко согласованы на июньском саммите в Швейцарии как предвестник любых потенциальных переговоров с участием России. Китай рассматривается как ключевой участник, который придаст вес любому соглашению, поэтому вопрос о том, появится ли кто-нибудь из Пекина на этой встрече, имеет решающее значение.