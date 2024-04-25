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Погибли военные. Появились подробности взрыва в Николаеве 24 апреля

Николаев, Четверг 25 апреля 2024 11:32
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Погибли военные. Появились подробности взрыва в Николаеве 24 апреля Фото: во время взрыва в Николаеве 24 апреля погибли военные (dbr.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В результате взрыва в Николаеве 24 апреля не только были ранены спасатели, но и погибли военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"ГБР устанавливает обстоятельства взрывов в Николаеве, из-за которых погибли двое военных и травмировалось пятеро спасателей", - говорится в сообщении.

Обстоятельства взрыва

По предварительной информации, 24 апреля в Николаеве на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация.

В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое ранены. Также загорелись автомобили, находившиеся рядом с эпицентром взрыва.

Во время ликвидации пожара произошел еще один взрыв из-за которого травмировались пять приехавших по вызову спасателей.

Расследование

В настоящее время работники ГБР расследуют уголовное производство по обстоятельствам взрывов в Николаеве и причинам, которые привели к трагедии.

В настоящее время ГБР возбуждено уголовное производство по факту нарушений правил обращения с оружием (ч. 3 ст. 414 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Взрыв в Николаеве

Вечером 24 апреля в Николаеве прогремел взрыв. При этом в регионе воздушная тревога не объявлялась. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что взрыв не был связан с действиями российских войск.

Вскоре стало известно о том, что на месте взрыва травмировались пять спасателей. При этом о погибших и раненых военных и про повторный взрыв вчера не сообщалось.

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