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РФ атаковала Черкасский район: поврежден объект критической инфраструктуры, есть пострадавшие

Черкассы, Четверг 25 апреля 2024 08:10
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РФ атаковала Черкасский район: поврежден объект критической инфраструктуры, есть пострадавшие Фото: РФ атаковала Черкасский район, поврежден объект критической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

25 апреля российские войска атаковали Черкасский район. Поврежден объект критической инфраструктуры, шесть человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

"Утром враг атаковал нашу Черкасскую область. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО", - рассказал он.

По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе.

"Без погибших. На данный момент за помощью к медикам обратились шесть человек. Все службы на месте", - отметил Табурец.

Взрывы в Черкасской области

В 6:24 в Черкасской и Киевской областях была объявлена тревога. В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности в этих областях.

Уже в 6:26 военные объявили о скоростной цели в направлении Черкасс. В 6:38 местные СМИ сообщали о звуках, похожих на взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги.

Уже в 6:42 огласили отбой тревоги в Черкасской области и других областях, где она была объявлена.

Напомним, в ночь на 29 марта российские оккупанты устроили комбинированный массированный удар по Украине. В Черкасской области зафиксировали попадание в энергообъект, также работала ПВО.

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