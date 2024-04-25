РФ атаковала Черкасский район: поврежден объект критической инфраструктуры, есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram .

"Утром враг атаковал нашу Черкасскую область. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО", - рассказал он.

По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе.

"Без погибших. На данный момент за помощью к медикам обратились шесть человек. Все службы на месте", - отметил Табурец.

Взрывы в Черкасской области

В 6:24 в Черкасской и Киевской областях была объявлена тревога. В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности в этих областях.

Уже в 6:26 военные объявили о скоростной цели в направлении Черкасс. В 6:38 местные СМИ сообщали о звуках, похожих на взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги.

Уже в 6:42 огласили отбой тревоги в Черкасской области и других областях, где она была объявлена.