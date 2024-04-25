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Оккупанты устроили засаду. Пограничники вступили в бой с ДРГ РФ в Сумской области

Сумы, Четверг 25 апреля 2024 10:03
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Оккупанты устроили засаду. Пограничники вступили в бой с ДРГ РФ в Сумской области Фото: пограничники вступили в бой с ДРГ РФ в Сумской области 25 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Сумской области. Оккупанты подготовились, устроив засаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, задействовали артиллерийский и минометный расчет.

"В результате столкновения враг отошел", - добавили пограничники.

Ситуация в Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают приграничье Сумской области. В июле 2023 года на фоне увеличения обстрелов из артиллерии, в Сумской области объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией.

А в феврале 2024 года в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье. Опять же, речь шла про 5-килломитровую зону от границы.

Напомним, 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек в Сумской области. Дом погибших находился в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Добавим, что в последнее время оккупанты начали использовать новую тактику в приграничных регионах. Они перешли на единичные обстрелы гражданского транспорта. Так, в середине апреля российские войска прицельно расстреляли автомобиль в приграничье Черниговской области. Водитель, который вез продукты местным жителям, погиб. Это уже не первый подобный случай.

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