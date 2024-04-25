Часть областей накроют дожди, предупреждают о грозах и тумане: погода на завтра

Завтра, 26 апреля, в большинстве северных и ряде других областей ожидаются дожди. Также предупреждают о грозах и тумане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму, днем в Украине, кроме западных областей, дожди, местами грозы", - пишет Украинский гидрометцентр.

Предупреждают о тумане утром и ночью на Закарпатье, а также в:

Львовской области;

Одесской области;

Винницкой области;

Киевской области.

Ветер ожидается северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5- 10 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от +3 до +6 ночью и от +12 до +16 днем;

на севере будет колебаться от +8 до +12 ночью и от +12 до +21 днем;

на юге будет колебаться от +10 до +16 ночью и от +16 до +23 днем;

на востоке будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +22 до +25 днем.

Фото: погода на 26 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в Киевской области ночью ожидается от +7 до +12, а днем от +12 до +17. В Киеве ночью от +10 до +12, а днем от +12 до +14.