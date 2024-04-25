Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста, - глава Минобороны

Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако сперва дождется, как эту процедуру будут проводить в Польше.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Он признал, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста. При этом министр добавил, что Литва пока не рассматривает конкретные меры и следит за тем, какие решения по данному вопросу примет Польша.

"Направление правильное. В какие меры это преобразуется, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно", - заявил Кащюнас.

Он подчеркнул, что никто не будет собирать украинских мужчин и отвозить в Украину.

"Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - это варианты, как я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы", - заявил министр.



