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Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста, - глава Минобороны

Четверг 25 апреля 2024 13:32
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Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста, - глава Минобороны Фото: министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако сперва дождется, как эту процедуру будут проводить в Польше.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Он признал, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста. При этом министр добавил, что Литва пока не рассматривает конкретные меры и следит за тем, какие решения по данному вопросу примет Польша.

"Направление правильное. В какие меры это преобразуется, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно", - заявил Кащюнас.

Он подчеркнул, что никто не будет собирать украинских мужчин и отвозить в Украину.

"Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - это варианты, как я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы", - заявил министр.


Предыстория

Кабинет министров Украины ввел запрет на пересылку загранпаспортов и паспортов гражданина Украины за границу.

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорт, находясь за пределами страны.

При этом с 23 апреля МИД Украины также ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом. Это объяснили новым законом о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

В МИД подчеркнули, что это временный шаг. Восстановить предоставление услуг обещают после вступления в силу закона, но с учетом его требований.

Какие ограничения для мужчин за рубежом в новом законе о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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