Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

РФ ударила ракетами по Чернигову, ВСУ атаковали аэродром окупантов в Джанкое, а парламенте Грузии, несмотря на протесты, приняли закон об "иноагентах" в первом чтении.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Удар по Чернигову

Россия нанесла удар тремя ракетами по густонаселенному району Чернигова, расположенному неподалеку от центра. Предварительно, враг применил крылатые "Искандеры". Целью россиян стала гостиница, которая не работала в течение нескольких лет. Она разрушена. Также от взрыва повреждены окрестные многоквартирные дома, учебное и медицинское заведения, другие здания и автомобили.

По последним данным, 17 человек погибли (среди них 25-летняя лейтенант полиции) и 61 человек пострадал (среди них три ребенка). 18 апреля в Чернигове объявили Днем траура.

Все подробности атаки РФ на Чернигов читайте в материале РБК-Украина.

Взрывы на аэродроме Джанкоя

Под утро в Джанкое (Крым) прогремели мощные взрывы в районе военного аэродрома. Источники в РБК-Украина в Силах обороны сказали, что это был результат успешных действий ВСУ.

В то же время партизанское движение "Атеш" сообщает о поражении новейшего ЗРК С-400 "со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других машин комплекса". А также подполье сообщает о серьезном поражении в районе командного пункта врага.

Атака ГУР на авиазавод в Казани

Беспилотники ГУР МО сегодня утром атаковали авиационный завод в российском Татарстане, рассказали РБК-Украина источники в спецслужбе. Как сообщается, целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

РЛС "Контейнер" в Мордовии

Украинские беспилотники во второй раз атаковали российскую радиолокационную станцию "Контейнер" в Ковилкино в Мордовии, также делятся источники РБК-Украина в спецслужбах.

Расстояние от границы Украины до места поражения составляет около 680 км. Данная загоризонтная РЛС входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.

Харьков рискует стать "вторым Алеппо"

Если американские политики не проголосуют за новую военную помощь, чтобы помочь Украине усилить противовоздушную оборону для отражения атак РФ, Харьков рискует стать "вторым Алеппо", заявил мэр города Игорь Терехов.

Он не просто так сравнил Харьков с городом Сирии. В 2016 году российские воздушные силы в рамках помощи режиму Башара Асада разбомбили Алеппо, превратив его в руины. Подробнее о том, что Россия сделала из Алеппо и что с городом сейчас - писало РБК-Украина.

Уничтожение Ми-8 в Самаре

Украинская разведка сообщила об уничтожении российского транспортного вертолета Ми-8 на аэродроме "Кряж" в Самаре. Оккупанты использовали борт для перевозки оружия и личного состава.

Украина

Закон о мобилизации

В официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон о мобилизации. Это означает, что документ вступит в силу через месяц со дня, следующего за его обнародованием, а именно 18 мая.

Политика

Безопасное соглашение между Украиной и США должно работать не хуже меморандума страны с Израилем. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время рабочего совещания по подготовке американо-украинского договора безопасности.

Богуслаеву продлили арест

Бывший президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев и его сообщник будут находиться под арестом еще не менее 10 июня 2024 года, сообщили в Офисе генпрокурора.

Граница

Завтра поляки планируют блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец" на границе с Украиной. Пропускная способность будет составлять 1 автомобиль в час.

Курс

Доллар упал после достижения исторического максимума. Официальный курс на 18 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,5451 грн за 1 доллар (-0,0286 грн).

Погода

Завтра в ряде областей Украины ожидаются сильные дожди. При этом уже 19 и 20 апреля синоптики прогнозируют ночные заморозки.

Мир

Саммит ЕС

На саммите ЕС, который пройдет 17-18 апреля в Брюсселе, два мировых конфликта - война в Украине и на Ближнем Востоке - будут "соревноваться за внимание" лидеров, пишет Politico.

Совет Украина-НАТО

Совет Украина-НАТО соберется на заседание 19 апреля, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Участие в заседании, посвященном ПВО для Украины, примет украинский президент Владимир Зеленский.

США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон определился с датой голосования по его инициативе о помощи Украине и Израилю. Голосование по пакету отдельных законопроектов состоится уже на этой неделе.

Тем временем президент США Джо Байден написал статью для Wall Street Journal, в которой заявил о "переломном моменте" и призвал Конгресс как можно скорее одобрить помощь Украине и Израилю.

Грузия

Парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об "иностранных агентах", вызвавший массовые протесты в стране. Документ поддержали 83 депутата, против не голосовал никто.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что ветирует закон, если его одобрит парламент.

Дания

Дания объявила о выделении 17-го пакета военной помощи Украине стоимостью 2,2 миллиарда датских крон (313 миллионов долларов).

Средства выделят на усиление морских возможностей, закупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов.

Россия начала выводить "миротворцев" из Карабаха

Азербайджанские местные издания APA и Musavat сообщили, что Российская Федерация начала выводить так называемый миротворческий контингент с территории Нагорного Карабаха, который вернул под свой контроль Азербайджан в 2023 году.

Ожидается, что россияне полностью покинут регион уже в течение нескольких дней.

Чехия

Премьер-министр Чехии Петр Фиала не исключает, что инициатива по боеприпасам может доставить в Украину 1,5 миллиона артиллерийских снарядов в течение года.

Но первые поставки снарядов в рамках чешской инициативы в Украину начнутся позже, чем ожидалось ранее.

Великобритания

В Британии произошел взрыв на заводе компании BAE Systems, находящемся в городе Гласкод. Там происходит заполнение артиллерийских снарядов взрывчаткой.

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