ua en ru
Ср, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Грузии приняли в первом чтении скандальный закон об иноагентах, несмотря на протесты

Грузия, Среда 17 апреля 2024 14:10
UA EN RU
В Грузии приняли в первом чтении скандальный закон об иноагентах, несмотря на протесты Фото: парламент Грузии принял скандальный закон об иноагентах в первом чтении (parliament.ge)
Автор: Александр Белоус

Парламент Грузии принял в первом чтении сандальный законопроект об "иностранных агентах", вызвавший массовые протесты в стране. Документ поддержали 83 депутата, против не голосовал никто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Законопроект потребует от организаций, получающих более 20% своего финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве агентов иностранного влияния. Скорее всего, он будет принят парламентом, контролируемым правящей партией "Грузинская мечта" и ее союзниками.

Оппоненты заявляют, что этот закон нанесет ущерб стремлению Грузии вступить в Европейский Союз.

Критики сравнили законопроект с российским законодательством, используемым Кремлем для подавления инакомыслия. Уклонение от регистрации или непредставление финансовой декларации в установленные сроки влечет за собой штраф в размере 9 тысяч долларов.

В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.

Против закона

На этой неделе жители Грузии устроили протесты возле парламента в Тбилиси из-за того, что они называют "российским законом", который, сблизит страну с Россией и отдалит ее от Европейского Союза.

Коалиция оппозиционных групп, гражданского общества, знаменитостей и номинального президента страны сплотились против правящей партии, чтобы выступить против этого шага.

В акции протеста 16 апреля приняли участие около 10 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Парламент Грузия
NEWS
Не только Джанкой. Сколько еще есть аэродромов в Крыму и что на них держат россияне
Не только Джанкой. Сколько еще есть аэродромов в Крыму и что на них держат россияне
DAILY
Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок