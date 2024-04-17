В Грузии приняли в первом чтении скандальный закон об иноагентах, несмотря на протесты
Парламент Грузии принял в первом чтении сандальный законопроект об "иностранных агентах", вызвавший массовые протесты в стране. Документ поддержали 83 депутата, против не голосовал никто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Законопроект потребует от организаций, получающих более 20% своего финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве агентов иностранного влияния. Скорее всего, он будет принят парламентом, контролируемым правящей партией "Грузинская мечта" и ее союзниками.
Оппоненты заявляют, что этот закон нанесет ущерб стремлению Грузии вступить в Европейский Союз.
Критики сравнили законопроект с российским законодательством, используемым Кремлем для подавления инакомыслия. Уклонение от регистрации или непредставление финансовой декларации в установленные сроки влечет за собой штраф в размере 9 тысяч долларов.
В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.
Против закона
На этой неделе жители Грузии устроили протесты возле парламента в Тбилиси из-за того, что они называют "российским законом", который, сблизит страну с Россией и отдалит ее от Европейского Союза.
Коалиция оппозиционных групп, гражданского общества, знаменитостей и номинального президента страны сплотились против правящей партии, чтобы выступить против этого шага.
В акции протеста 16 апреля приняли участие около 10 тысяч человек.