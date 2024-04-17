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Польские фермеры возобновят блокировку одного из направлений, - Гостаможслужба

Среда 17 апреля 2024 12:40
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Польские фермеры возобновят блокировку одного из направлений, - Гостаможслужба Фото: польские фермеры возобновят блокировку одного из направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 18 апреля, согласно информации от польской стороны, фермеры планируют блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины (Гостаможслужба).

Отмечается, что блокирование движения начнется с 09:00 и продлится в течение двух суток до 09:00 20 апреля.

"Пропускная способность будет составлять 1 автомобиль в час. Сообщается, что это не будет касаться гуманитарных и военных грузов", - добавляет Гостаможслужба.

Движение пассажирского транспорта в оба направления блокироваться не будет.

Блокада польской границы

Как отмечали ранее фермеры, протесты на границе продлятся как минимум до конца апреля.

Вчера, 16 апреля, по словам представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко, протестующие разблокировали движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобичув-Угринов".

В частности недавно состоялись переговоры между Киевом, Варшавой и Европейским союзом по зерновому вопросу. Украина имеет пять шагов, направленных на решение проблемы.

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